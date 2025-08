Due giovani operai cadono in cisterna di residui e muoiono

Due giovani operai, di 30 e 20 anni, sono morti lunedì mattina cadendo in una cisterna per la raccolta di residui biologici, a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia. Secondo le prime informazioni, i due erano impegnati nelle operazioni di pulizia di una fossa biologica.

Nonostante la tempestività dei soccorsi, per i due lavoratori non c’è stato nulla da fare. I corpi sono stati recuperati dai vigili del fuoco.

L’incidente è avvenuto nella pertinenza di un’abitazione privata, a Veternigo, una frazione di Santa Maria di Sala. Non si conoscono ancora le cause della morte, ma una prima ipotesi è che possano essere rimasti vittima delle esalazioni venefiche. Sul posto, per gli accertamenti, vi sono i Carabinieri e i tecnici dello Spisal. I vigili del fuoco stanno lavorando anche con una squadra del nucleo Nbcr per la messa in sicurezza dell’area.