Precipita con il parapendio, muore una persona

Una persona è morta stamattina dopo essere precipitata con un parapendio a motore. La tragedia è avvenuta in località Petrosa, nel comune di Castrovillari (Cosenza).

L’uomo, un 57enne calabrese ma residente in Svizzera, era alla guida del parapendio quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo andando ad impattare dapprima su un costone roccioso per poi schiantarsi al suolo. Il 57enne era partito dalle cime nel Pollino calabrese, dove anche altri appassionati si lanciano nel vuoto per provare emozioni da brivido.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari. Giunti sul posto i soccorsi, è stato constatato il decesso dell’uomo.

Per il recupero della salma si attente l’autorizzazione del magistrato di turno. Considerando la zona scoscesa il recupero del corpo viene effettuato con un elicottero. Sul posto anche le forze dell’ordine per accertare la dinamica dell’incidente.