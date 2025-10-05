Regionali in Calabria, alle 19 ha votato il 23,19%, in sensibile aumento sul 2021 (22,86%)

Affluenza in sensibile aumento alle elezioni regionali in Calabria. Alle ore 19, quando sono stati scrutinati tutti le 2.406 sezioni, l’affluenza si ferma al 23,19%. Lo riferisce il sito Eligendo, del ministero dell’Interno. Nelle elezioni del 2021 alla stessa ora l’affluenza era stata del 22,86%. L’odierna tendenza sembra riflettere la disaffezione di quattro anni fa, a meno di stravolgimenti tra stasera e domani.

L’affluenza al voto alle ore 12 è stata del 7,7%, anche quì leggermente superiore rispetto alla stessa rilevazione alle precedenti elezioni regionali del 2021 quando alla stessa ora aveva votato il 7,41%. Gli altri rilevamenti sull’affluenza saranno fatti stasera alle 23 e alle 15 di domani quando i seggi saranno chiusi. Dopo la chiusura si procede subito con lo spoglio.

Alle elezioni regionali del 3 Ottobre 2021 ci fu una vera e propria disaffezione per le urne. Su 1.890.732 elettori aventi diritto votarono appena 838.691 persone, pari al 44,36%. L’astensione fu altissima: ben il 55,64%.

Roberto Occhiuto vinse con il 54,46% incassando 431.675 voti, mentre la coalizione concorrente progressista e dem – che pure allora comprendeva il M5s – candidò Amalia Bruni che si fermò al 27,68 percento, con 219.389 voti.

Seguirono l’ex magistrato Luigi de Magistris che racimolò il 16,17% con 128.204 preferenze e infine l’ex governatore della Calabria Mario Oliverio che nella corsa solitaria prese 13.440 voti, pari al 1,70%