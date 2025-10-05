Regionali in Calabria, domenica affluenza al 29,08%, in calo rispetto al 2021 (30,88%)

In netto calo l’affluenza alle elezioni regionali in Calabria. Alle ore 23 di domenica 5 ottobre 2025 la percentuale delle persone che si sono recate a votare è stata del 29,08%. Alla stessa ora del 3 ottobre del 2021 era stata di 30,88 percento, quasi due punti in più di oggi (precisamente 1,8%).

Alle ore 19 di oggi l’affluenza è stata del 23,19%, mentre alle ore 12 del 7,7%. La provincia in cui si è votato di più è quella di Reggio Calabria con il 32,24% (31,04% quattro anni fa) seguita da Catanzaro con il 31,92 (33,39%), Crotone con 28,8% (27,16%), Vibo Valentia 26,67% (27,89%) e Cosenza con 26,21% (31,05%).

L’altro rilevamento sul flusso elettorale sarà fatto alle 15 di domani, lunedì 6 ottobre, quando i seggi saranno chiusi. Dopo la chiusura si procede subito con lo spoglio.

L’odierna tendenza sembra confermare una forte disaffezione alle urne come quattro anni fa quando su circa quasi 2 milioni di aventi diritto andarono a votare soltanto 838.691 elettori, pari al 44,36%. La percentuale di astensione fu altissima: ben il 55,64%. Segno di un distacco sempre più profondo tra politica e cittadini.