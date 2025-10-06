Regionali in Calabria, stravince l’astensionismo con il 56,86%. Alle urne appena il 43,14%

di
Red Calabria
-
Regionali: urne elettorali
Carlomagno

Si chiudono con uno tsunami di astensionismo le elezioni regionali in Calabria. Nella due giorni di votazioni, secondo il portale Eligendo del Viminale, alle ore 15 ha votato il 43,14%, ossia 1,2 punti in meno rispetto all’ottobre 2021 (44,36 percento).

La provincia in cui c’è stata una maggiore affluenza alle urne è stata quella di Reggio Calabria che chiude con il 44,94% (nel 2021 era stata del 44,64 percento); segue Crotone con il 41,09% (nel 2021 44,64%); poi Catanzaro che registra una flessione rispetto a quattro anni fa: 45,545 (46,96); crollo di oltre 2,5 punti nella provincia di Cosenza che chiude con un’affluenza del 42,21 percento rispetto al 44,87% del 2012. Infine Vibo Valentia che registra un flusso del 38,89% mentre nel 2021 era stata del 40,42 percento.

