Regionali in Calabria, stravince l’astensionismo con il 56,86%. Alle urne appena il 43,14%

Si chiudono con uno tsunami di astensionismo le elezioni regionali in Calabria. Nella due giorni di votazioni, secondo il portale Eligendo del Viminale, alle ore 15 ha votato il 43,14%, ossia 1,2 punti in meno rispetto all’ottobre 2021 (44,36 percento).

La provincia in cui c’è stata una maggiore affluenza alle urne è stata quella di Reggio Calabria che chiude con il 44,94% (nel 2021 era stata del 44,64 percento); segue Crotone con il 41,09% (nel 2021 44,64%); poi Catanzaro che registra una flessione rispetto a quattro anni fa: 45,545 (46,96); crollo di oltre 2,5 punti nella provincia di Cosenza che chiude con un’affluenza del 42,21 percento rispetto al 44,87% del 2012. Infine Vibo Valentia che registra un flusso del 38,89% mentre nel 2021 era stata del 40,42 percento.