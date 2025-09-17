Ritrovati i due bimbi scomparsi a Castrovillari. Erano dalla nonna in Romania

Sono stati ritrovati i bimbi di 3 e 4 anni scomparsi da circa una settimana a Castrovillari. I carabinieri, dopo serrate indagini, li hanno rintracciati in Romania, a casa della nonna materna.

Lo scorso 10 settembre, i Carabinieri di Castrovillari avevano arrestato la madre, una cittadina rumena 28enne, da tempo residente in quel centro, destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro, scaturito da una sentenza di condanna a 6 anni e 6 mesi di reclusione, emessa dall’Autorità giudiziaria romena, perché ritenuta responsabile di associazione a delinquere finalizzata alla tratta di minorenni da avviare alla prostituzione.

Quando i Carabinieri si sono presentati presso la sua abitazione, la donna era sola in casa e con lei non c’erano i due figli minori, entrambi nati in Italia.

A nulla sono valsi i reiterati tentativi dei Carabinieri di sapere nell’immediatezza dove si trovassero i suoi due figli, dei quali la donna non ha dato la minima contezza, trincerandosi dietro il più assoluto silenzio e inducendo i militari a denunciarla alla Procura della Repubblica di Castrovillari per le ipotesi di reato di abbandono e di sottrazione di minori.

Tuttavia, le immediate indagini – coordinate dalla Procura di Castrovillari – hanno consentito di accertare come i due minori stiano bene e si trovino ora in Romania con la nonna materna.