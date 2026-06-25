Violento terremoto in Venezuela di magnitudo 7.5. Crolli, vittime e dispersi

Due violentissime scosse di terremoto si sono verificate in Venezuela, la prima di magnitudo 7.2 e la seconda, distanziata di un minuto, di magnitudo 7.5, secondo l’Usgs statunitense. Ci sono decine di morti, feriti, dispersi e decine di edifici crollati, secondo i media. Il sisma si è verificato alle 18:04 ora locale (le 4:04 in Italia), la più forte alle 18:05 locali, secondo l’italiano Ingv.

Gli eventi si sono verificati nella regione di Yaracuy, a nord del paese, non distante dalla capitale Caracas, e sono stati risentiti chiaramente in diversi altri paesi del Centro America.

Colpita violentemente le città di San Felipe e Moron. Caracas, a qualche centinaio di km dall’epicentro, sono ingenti i danni. La protezione civile è stata attivata e sono diverse le squadre sui centri colpiti. Si scava sotto le macerie. Secondo i media, sarebbero finora oltre 160 i morti accertati un migliaio di feriti. Si stima che vi siano decine di migliaia di dispersi.

Il Papa invia in Venezuela un primo aiuto di 100mila euro

Leone XIV, attraverso l’Elemosineria Apostolica, ha inviato un primo aiuto al Venezuela colpito nella notte da gravi scosse di terremoto. Quella destinata dal Papa è una cifra pari a 100mila euro, decisa dopo i contatti con il nunzio nel Paese, monsignor Alberto Ortega Martín, arcivescovo titolare di Midila, e l’arcivescovo di Caracas, monsignor Raúl Biord Castillo. “Ma sarà costante l’attenzione riguardo le necessità del popolo venezuelano che, nei prossimi giorni, su indicazione della Chiesa locale, si cercheranno di soddisfare”, scrivono i media vaticani.

40 vigili del fuoco italiani pronti a partire nelle prossime ore per il Venezuela

Un team di una quarantina di persone, di cui oltre la metà esperti nella ricerca tra le macerie urbane. I vigili del fuoco italiani sono pronti a partire per il Venezuela con diverse squadre di soccorso, dopo la richiesta arrivata dalle autorità del paese sudamericano colpito dal terremoto.

Il Corpo nazionale ha disposto preliminarmente l’attivazione di un team di vigili del fuoco formato da 40 unità, con 25esperti Usar (Urban Search and Rescue), specializzati nelle operazioni di ricerca e soccorso sotto le macerie, 12 operatori Tast (Technical Assistance and Support Team) dedicati al supporto logistico e cartografico della base operativa e 2specialisti della Comunicazione in Emergenza per il coordinamento del flusso comunicativo.