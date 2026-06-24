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Media: Avviata indagine su Ursula von der Leyen per una chat segreta con Zelensky

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Il Mediatore europeo Teresa Anjinho ha avviato un’indagine sulla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in merito a una chat segreta che ha coinvolto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro italiano Giorgia Meloni, il primo ministro britannico Keir Starmer e Vladimir Zelensky, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Berliner Zeitung. Lo riporta la Tass.

La scorsa settimana Anjinho ha informato la Commissione europea dell’indagine. Sta verificando se la Commissione abbia violato le norme sulla trasparenza rifiutando di concedere all’organizzazione olandese Follow the Money (FTM) l’accesso alla corrispondenza. La Commissione europea ha giustificato il suo rifiuto affermando che la pubblicazione dei dati delle chat potrebbe “complicare le relazioni internazionali dell’Unione europea (e dei suoi Stati membri) con i paesi terzi”.

“Ho deciso di avviare un’indagine sulle azioni della Commissione europea in merito alla richiesta della ricorrente, in conformità con le normative UE sull’accesso pubblico ai documenti”, ha scritto Anjinho all’organizzazione FTM. Prevede di incontrare i rappresentanti della Commissione europea entro metà luglio.

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