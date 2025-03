Si è costituito presunto autore accoltellamento avvocato

Si è costituito l’uomo che avrebbe ferito gravemente l’avvocato Natale Morrore, accoltellato all’addome nel suo studio di Corigliano-Rossano e per questo ricoverato all’ospedale di Cosenza.

Ora è stato sottoposto a fermo dalla Polizia di Stato. L’uomo, di 57 anni, deve rispondere di tentato omicidio. Il cinquantasettenne ieri pomeriggio ha ferito con una coltellata l’avvocato Natale Morrone, di 53 anni, mentre era a colloquio col professionista nel suo studio di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza.

L’uomo, dopo avere ferito l’avvocato Morrone, si era allontanato, ma a distanza di alcune ore si era costituito nella Questura di Cosenza ammettendo le proprie responsabilità.

Non si conoscono, al momento, i motivi del ferimento di Morrone, ma appare verosimile l’ipotesi che l’episodio sia da collegare ad una reazione da parte del cinquantasettenne, che ha precedenti penali non gravi, per questioni legate all’assistenza legale svolta nei suoi confronti dall’avvocato.

Per avere un quadro più chiaro della situazione, comunque, si attendono adesso le dichiarazioni del responsabile del ferimento, nel caso in cui decida di rispondere alle domande che gli verranno poste, nel corso dell’udienza di convalida del fermo davanti al Gip di Castrovillari.