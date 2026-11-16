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Nuovo attacco ucraino al Ponte che collega la Russia alla Crimea

Redazione

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Le truppe ucraine hanno attaccato nuovamente il ponte di Crimea, nello Stretto di Kerch, e il traffico stradale sarà limitato fino al pomeriggio di lunedì. Lo ha scritto Sergey Aksyonov, capo della Crimea, sul canale Max, citato dalla Tass.

“Il nemico ha sferrato un attacco al ponte di Crimea. Pertanto, la circolazione stradale sarà limitata fino a mezzogiorno circa. Tutti i servizi necessari sono stati mobilitati per far fronte all’attacco ed è stato allestito un quartier generale operativo a Kerch”, ha scritto aggiungendo di stare monitorando personalmente la situazione.

Commentando il tentativo ucraino di attaccare il ponte di Crimea, il governatore di Sebastopoli, Mikhail Razvozhayev, ha dichiarato di essere in contatto con il capo della Crimea e ha esortato i residenti della città russa sul Mar Nero a mantenere la calma e a modificare i propri piani di viaggio al di fuori della penisola almeno fino a mezzogiorno.

I precedenti

Non è la prima volta che Kiev colpisce con missili, droni e tritolo il ponte di Crimea. Nell’ottobre 2022 l’infrastruttura era stata distrutta da un camion bomba che provocò anche la morte di cinque persone. Poi venne ricostruito e riaperto alla circolazione nel giro di pochi mesi.

Camion bomba distrugge il Ponte che collega la Crimea alla Russia. Ira di Mosca

Dopo un anno, nel Novembre 2023, un altro attentato terroristico è stato compiuto con droni che hanno nuovamente distrutto e messo in disuso il ponte di Crimea. Il ponte è stato gravemente danneggiato come lo è stato ad ottobre ’22.

Nuovo attentato contro la Russia, droni colpiscono il Ponte di Crimea. Ira di Mosca

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