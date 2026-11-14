Incidente nel Cosentino, sale a 5 il bilancio dei morti. Deceduta in ospedale la quarta donna

La vittima era a bordo della Jaguar, in cui sono morte altre due donne e un uomo. Deceduta anche la conducente della Opel Mokka. Il bilancio è quindi di cinque vittime, quattro donne e un uomo

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E’ salito a cinque il numero dei morti nel gravissimo incidente avvenuto nel primissimo pomeriggio di sabato in una galleria lungo la statale 107 “Paola-Crotone”, nel territorio comunale di San Fili, centro alle porte di Cosenza.

E’ morta anche la donna trasferita in elisoccorso all’ospedale Annunziata dove era arrivata in condizioni disperate. I mefici dell’Annunziata hanno fatto il possibile per strapparla alla morte ma non ce l’ha fatta. La vittima era a bordo della Jaguar, in cui sono morte altre due donne e un uomo. Deceduta anche la conducente della Opel Mokka. Il bilancio è quindi di cinque vittime, quattro donne e un uomo.

L’impatto – avvenuto nella galleria Fiego -, è stato violentissimo. Il tunnel è posizionato in un lungo tornante della statale e probabilmente all’inizio della galleria l’asfalto era viscido a causa della pioggia caduta in mattinata.

Tra le vittime, secondo quanto riportato dall’Ansa, figurano l’imprenditore cosentino Alfredo Spizzirri, di 50 anni, sua madre Annamaria Sicilia, di 80 anni e la zia Carmela Sicilia, di 82 anni. La donna deceduta in ospedale è Barbara Beltrano, di 44 anni, compagna di Spizzirri. Viaggiavano tutti con la Jaguar. Non sono ancora note le generalità della donna 82enne morta al volante della Mokka.

Spizzirri era molto conosciuto nell’area urbana. Originario di Rende, gestiva un’impresa di costruzioni e strutture ricettive nell’area cosentina.

Il luogo dello schianto visto da Street view

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, personale Anas, i sanitari del 118 con l’ausilio dell’elisoccorso e i Carabinieri del comando provinciale di Cosenza che hanno effettuato i rilievi del grave sinistro. La statale è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia con deviazioni per Falconara Paola sulla vecchia strada della Crocetta. Le indagini dei carabinieri sulla strage stradale sono coordinate dalla Procura di Cosenza che disporrà, come da prassi, l’autopsia sui corpi delle vittime.

Tra i più gravi precedenti sulla statale 107 figura un incidente avvenuto la notte tra il 5 e 6 ottobre 2019 in cui persero la vita 4 giovani e provocato il ferimento di due persone. Il grave sinistro avvenne nel tratto della statale che collega Cosenza e Rende, all’altezza dello svincolo per Piano Monello.