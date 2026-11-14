Gravissimo incidente nel Cosentino, 4 morti e un ferito grave

Lo scontro frontale è avvenuto tra due auto all'interno di una galleria sulla statale 107, nel territorio di San Fili. Il ferito grave è stato portato nell'ospedale di Cosenza

Quattro persone sono morte ed una è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto sulla strada Statale 107 a San Fili, a pochi chilometri da Cosenza.

Secondo quanto riferiscono i Vigili del Fuoco lo scontro è avvenuto tra due auto, una Jaguar e una Opel Mokka, all’interno della galleria ‘Fiego’. Il ferito è stato portato nell’ospedale di Cosenza.

A rimetterci la vita sono tre persone che viaggiavano a bordo della Jaguar e il conducente della Opel. Il ferito grave era nella Jaguar.

Il ferito versa in condizioni critiche ed è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale Annunziata di Cosenza. Lo scontro è stato frontale e sarebbe avvenuto all’uscita della galleria dove la strada fa una curva. Sulla zona stamane è piovuto.

Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, appunto i vigili del fuoco, personale Anas e i Carabinieri per accertare la dinamica del grave incidente. Il tratto di strada è stato chiuso in entrambe le direzioni. Atteso il magistrato di turno che darà l’autorizzazione alla rimozione delle salme. Al momento non si conoscono le generalità delle quattro vittime.

Per adesso si sa soltanto che sono tre donne ed un uomo le vittime dello scontro frontale. Una donna anche la ferita che è stata trasportata in gravissime condizioni all’ospedale cosentino. Due delle donne e l’uomo deceduti erano nella Jaguar, mentre l’altra donna morta conduceva la Mokka.