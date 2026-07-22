Sindaco di New York Mamdani: “Netanyahu è un criminale di guerra, va arrestato”

Il sindaco di New York Zohran Mamdani ritorna a chiedere che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu venga arrestato sul suolo americano. È un “criminale di guerra per il genocidio a Gaza”.

Mamdani chiede al governo federale degli Stati Uniti di applicare il mandato d’arresto emesso dalla Corte penale internazionale.

In un video diffuso dal suo ufficio, il primo cittadino di New York accusa il premier israeliano dello sterminio dei palestinesi a Gaza e sostiene che debba essere processato davanti a un tribunale.

Mamdani precisa però che la sua amministrazione non ha il potere legale di eseguire il mandato della Cpi e che solo Washington potrebbe intervenire. La Casa Bianca – citata da Reuters – ha già fatto sapere che Netanyahu non rischia l’arresto negli Stati Uniti (come la Russia e altri paesi, gli Usa non hanno aderito alla fondazione della Cpi, ndr). Dal canto suo Israele respinge le accuse e contesta la giurisdizione della Corte dell’Aia.