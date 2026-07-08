Trump: “Finito il cessate il fuoco con l’Iran”. Raid. Da NATO diktat a Mosca: Una minaccia

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato ad Ankara, dov’è in corso il vertice NATO, che con l’Iran “il cessate il fuoco è finito”.

Gli Stati Uniti hanno quindi ripreso i bombardanenti sul paese islamico, secondo quanto riportano i media, che rilanciano un articolo di Axios in cui si citano fonti della Casa Bianca. Gli obiettivi statunitensi in Iran prendono di mira i sistemi di difesa aerea, sistemi di sorveglianza costiera, depositi missilistici, siti di lancio di droni e infrastrutture portuali.

Secondo la pubblicazione, le forze statunitensi hanno condotto attacchi contro obiettivi in ​​Iran vicino allo Stretto di Hormuz. Tra gli obiettivi figuravano sistemi di difesa aerea iraniani, sistemi di sorveglianza costiera, missili terra-aria, depositi di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e infrastrutture portuali, ha riferito Axios.

In precedenza, il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) aveva affermato che le forze statunitensi avevano lanciato una serie di importanti attacchi contro l’Iran in risposta a quelli che aveva definito attacchi iraniani contro tre navi nello Stretto di Hormuz.

La Russia come minaccia, il sostegno all’Ucraina, gli attacchi statunitensi contro l’Iran: le dichiarazioni del capo della NATO.

Mark Rutte ha definito i recenti attacchi statunitensi contro l’Iran “assolutamente necessari”.

La Russia sarà nuovamente considerata una minaccia per il territorio della NATO nella dichiarazione finale del vertice dell’alleanza ad Ankara, ha dichiarato ai giornalisti il ​​Segretario Generale della NATO Mark Rutte prima dell’inizio della seconda giornata della riunione.

Rutte si aspetta che i partecipanti al vertice si impegnino a continuare a sostenere l’Ucraina.

Il segretario dell’alleanza atlantica ha inoltre definito i recenti attacchi statunitensi contro l’Iran “assolutamente necessari”.

Le principali dichiarazioni del capo della NATO.

Sostegno all’Ucraina, la Russia rappresenta una minaccia.

I partecipanti al vertice NATO di Ankara si impegneranno a continuare a sostenere l’Ucraina: “Mi aspetto che ne usciremo con un forte impegno a proseguire nel sostegno all’Ucraina”.

“Mi aspetto che oggi si riconosca collettivamente che la Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per il territorio della NATO.”

Medio Oriente

I leader della NATO annunceranno al vertice di Ankara che l’Iran non deve mai acquisire armi nucleari e che lo Stretto di Hormuz deve rimanere aperto alla navigazione, soprattutto per tutti i 32 paesi membri: “Mi aspetto inoltre che oggi gli alleati discutano dell’Iran. Mi aspetto che oggi gli alleati riconfermino che l’Iran non deve mai e poi mai entrare in possesso di una capacità nucleare. E in secondo luogo, il principio della libertà di navigazione, in modo che lo Stretto di Hormuz sia di nuovo completamente aperto, è una condizione imprescindibile. È fondamentale per tutti i 32 alleati.”

I recenti attacchi statunitensi contro l’Iran erano assolutamente necessari: “Penso che fossero assolutamente necessari. Abbiamo visto cosa è successo ieri con gli attacchi alle navi. Credo sia fondamentale che gli Stati Uniti reagiscano con fermezza.”