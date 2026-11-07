Terrore nel centro di Cracovia, uomo spara e uccide almeno 6 persone. Molti feriti

Terrore nel centro di Cracovia. Un uomo a bordo di un’auto ha sparato all’impazzata nella centralissima piazza del Mercato, nel centro storico, e ha ucciso almeno 6 persone (secondo un bilancio aggiornato), ferendone oltre una dozzina, secondo quanto riportano i media polacchi i quali riferiscono come l’uomo sia stato bloccato e arrestato dalla Polizia. Secondo quanto riporta Gazeta.pl l’autore degli spari sarebbe un polacco di 25 anni, rimasto ferito nello scontro a fuoco con gli agenti e portato in ospedale. Al momento non si conosce il movente né la matrice dell’attacco.

Dalle immagini diffuse sui social si sentono gli spari, persone inermi a terra e la cattura dell’autore. Secondo alcune ricostruzioni l’uomo ha raggiunto la piazza principale della città, Rynek Głowny, a bordo di una Subaru nera senza targa, aprendo il fuoco indiscriminatamente sui passanti con un fucile semiautomatico AR-15. Indossava una divisa mimetica militare.

Il gravissimo fatto di sangue si è consumato Sabato, dopo le ore 15:00, quando in piazza c’erano molte persone, prevalentemente turisti. Il “Rinek Głowny” di Cracovia è tra le piazze più belle e frequentate del paese. Le vittime sarebbero quattro donne e due uomini.

Alle 16:20 circa, il bilancio era di cinque morti e oltre una dozzina di feriti, tra cui alcuni gravi. Una sesta persona é deceduta dopo in ospedale. In precedenza, era stato riferito che due dei feriti erano agenti di polizia, di cui uno in gravissime condizioni. Come ha dichiarato il portavoce dei vigili del fuoco statali a TVP Info, le vittime sarebbero state persone scelte a caso che si trovavano nella Piazza del Mercato al momento dell’attacco.

Il fatto accade a pochi giorni dalle fortissime tensioni tra il governo Tusk e il presidente Karol Nawrocki attorno a quello che si ritiene un attacco alla Corte costituzionale a Varsavia.

Dal presidente Nawrocki e dal premier Tusk grande preoccupazione

“Ho ricevuto notizie sui tragici eventi nel centro di Cracovia con grande preoccupazione. Il mio pensiero va alle vittime, ai feriti e alle loro famiglie”, ha detto il presidente della Repubblica di Polonia Karol Nawrocki citato da Gazeta.pl. Il presidente ha aggiunto di essere in contatto con i servizi di emergenza. “Mi aspetto un chiarimento completo sulle circostanze di questi drammatici eventi”, ha sottolineato. Nawrocki ha anche annunciato che il capo dell’Ufficio per la Sicurezza Nazionale, Bartosz Grodecki, si sta recando sul luogo della tragedia.

Anche il primo ministro Donald Tusk ha commentato gli eventi nel centro di Cracovia. “Il Ministro dell’Interno mi tiene costantemente aggiornato sulla situazione a Cracovia in seguito alla tragica sparatoria. La polizia sta indagando sui fatti e su tutte le circostanze dell’attacco”, ha scritto.

Una portavoce del Ministero dell’Interno ha dichiarato che anche il Ministro Marcin Kierwiński si stava recando sul luogo della tragedia. Parteciperà a una riunione speciale con i rappresentanti dei servizi. Lo stesso politico lo ha poi confermato in un post su X. “Una tragedia enorme a Cracovia. Cinque morti. Sono in viaggio verso Cracovia”, ha scritto.

Ministro polacco: “Porteremo davanti alla giustizia l’autore di questa strage di innocenti”

“Una terribile tragedia ha colpito la Piazza del Mercato di Cracovia. Il mio cuore è vicino alle famiglie e ai cari delle vittime di questa inimmaginabile tragedia”, ha scritto il Ministro della Giustizia Waldemar Żurek. Ha inoltre confermato le informazioni precedentemente fornite dalle autorità, secondo cui il sospettato dell’attentato era già stato arrestato e ferito. “La procura, la polizia e tutti i servizi sono già al lavoro sul posto, raccogliendo prove e indagando sulle circostanze dell’attentato”, ha aggiunto.

“Lo Stato sta intervenendo. Facciamo appello a tutti affinché mantengano la calma e non ostacolino il lavoro delle forze dell’ordine. Porteremo davanti alla giustizia l’autore di questo crimine”, ha sottolineato a conclusione del messaggio.