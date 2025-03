Verso le elezioni a Rende, Sandro Principe: “Disponibile a candidarmi a sindaco”

L’ex sottosegretario di Stato al Lavoro, Sandro Principe, ha dato la sua disponibilità a candidarsi a sindaco di Rende, città della quale è stato primo cittadino per due volte, dal 1980 al 1987 e dal 1999 al 2005. Principe, che ha tenuto lunedì una affollata convention, non ha detto chiaramente di candidarsi, ma lo ha fatto intendere facendo appello al centrosinistra di compattarsi e non andare in ordine sparso. “La gente mi chiede di tornare. Occorre fare di tutto per il bene del popolo di Rende”, ha detto.

“Sono venuto a dare alla mia gente – ha affermato Principe nel corso di un incontro – il contributo che ritengo di poter fornire. Ho sentito il grido di dolore di una città che appare oggi irriconoscibile e immobile, non più coerente con quello che era: una città amalgamata, pulita e in crescita. Mi sembrerebbe un atto di vigliaccheria non dare un contributo a chi mi ferma per strada e mi chiede di tornare. Sono un vecchio socialista, da quando sono nato, e non posso che collocarmi in alleanze nel centrosinistra. Siamo aperti ad ogni confronto per evitare dannose divisioni. E sono disponibile a fare tutto quello che è utile per il popolo di Rende. Dobbiamo guardare avanti e rilanciamo l’idea di un’area vasta, in modo da affrontare una serie di questioni”.

“Riguardo i temi della sanità – ha aggiunto Principe – ritengo fondamentali la costruzione del policlinico universitario nella nostra area urbana e, contestualmente, il potenziamento dell’ospedale Annunziata. Il problema della sanità non può essere risolto se non si fa rete con tutti i comuni. Chiedo al commissario alla Sanità, Roberto Occhiuto, di mettere intorno ad un tavolo i rappresentanti della sanità pubblica e privata e capire come abbattere le liste di attesa”.