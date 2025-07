Il criminale di guerra Netanyahu “nomina” Trump a ricevere il Nobel per la Pace

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato la candidatura del presidente degli Stati Uniti Donald Trump al premio Nobel per la pace. Lo riferisce la Tass. Netanyahu si trova a Washington per un un bilaterale con Donald Trump.

“Vorrei presentarle, signor Presidente, la lettera che ho inviato al Comitato per il Premio Nobel, nominandola per il premio per la pace, che è più che meritato”, ha detto Netanyahu durante l’incontro con il leader americano alla Casa Bianca.

Netanyahu ha aggiunto di apprezzare molto gli sforzi di Trump volti a raggiungere la pace e la sicurezza nel mondo, e in particolare in Medio Oriente.

Notizia che fa riflettere l’opinione pubblica mondiale sul fatto che Netanyahu è ricercato dall’Aja come criminale di guerra per il genocidio a Gaza, mentre Trump ha rischiato di scatenare la Terza guerra mondiale con lo sprovveduto attacco all’Iran su input proprio del primo ministro israeliano.