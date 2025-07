Gaza, raid continui sugli sfollati: uccisi circa 70 palestinesi. Centinaia di feriti

E’ di almeno una settantina di vittime il bilancio della nuova offensiva israeliana nella Striscia di Gaza. Secondo informazioni ricevute da fonti ospedaliere, l’Idf, citata da Anadolu, ha preso di mira scuole, tende e case con attacchi aerei e con armi da fuoco in diverse zone, soprattutto nella zona centrale dell’enclave palestinese. 68 vittime accertate e centinaia di feriti.

L’esercito israeliano ha attaccato la scuola Abu Asi, che ospita centinaia di sfollati palestinesi nel campo profughi di Shati a Gaza City, uccidendo 7 palestinesi, tra cui bambini.

I corpi delle vittime dell’attacco e quelli di molti palestinesi feriti sono stati trasferiti all’ospedale Shifa, già struttura semi distrutta da precedenti raid.

È stato riferito che almeno due palestinesi hanno perso la vita nell’attacco alla zona in cui si trovano alcune case nel quartiere Tuffah di Gaza City.

Almeno 25 palestinesi sono stati uccisi in attacchi militari israeliani contro due abitazioni nei quartieri di Sheikh Radwan e An-Nasr a Gaza, dove vivevano famiglie sfollate. La maggior parte delle vittime erano donne e bambini.

È stato inoltre detto che 3 palestinesi sono stati uccisi e molte persone sono rimaste ferite nell’attacco israeliano che ha bombardato le tende dove vivevano i palestinesi sfollati nel quartiere di Sheikh Ridvan.

Tre fratelli hanno perso la vita in un attacco dell’esercito israeliano contro un veicolo civile con un drone in via Ahmed Yasin, nel nord di Gaza.

Tre persone sono state uccise in un attacco all’abitazione della famiglia Es-Safedi nel quartiere di Deraj, nella parte orientale di Gaza.

Attacchi contro la Striscia di Gaza centrale

Otto persone della stessa famiglia hanno perso la vita nell’attacco in cui le tende sono state prese di mira da un drone nel campo profughi di Nusayrat, nella parte centrale della Striscia di Gaza.

Tre palestinesi, due dei quali bambini, sono rimasti uccisi in un attentato dinamitardo che ha colpito le loro case nella parte sud del campo. Le squadre della protezione civile stanno ancora cercando sotto le macerie.

Un pescatore è stato trasferito all’ospedale dei martiri di Al-Aqsa dopo essere stato ferito dal fuoco dell’artiglieria israeliana al largo della costa di Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale.

Attacchi contro la Striscia di Gaza meridionale

Anche le tende che ospitavano sfollati palestinesi nella zona di al-Mawasi, a Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale, sono state bombardate. Nei tre attacchi aerei che hanno preso di mira le tende, 14 persone, tra cui una donna incinta e bambini, sono state uccise e molte altre sono rimaste ferite.

Testimoni oculari hanno dichiarato che decine di persone, per lo più donne, sono state sorprese addormentate durante l’attacco e che molte altre si trovavano ancora sotto le macerie.