Violenta alluvione in Texas, decine di morti e dispersi. Tra le vittime 21 bambini

I morti per le alluvioni in Texas sono 67, di cui 21 bambini. Lo riportano i media americani, secondo un bilancio ancora provvisorio. Al momento risultano ancora disperse 11 persone che erano a Camp Mystic, il campo estivo per sole ragazze travolto dalle acque.

Dalla notte fra venerdì e sabato i soccorsi proseguono ininterrotti ma il timore è che con il passare delle ore le chance di sopravvivenza per le piccole disperse si assottiglino, anche a causa anche del maltempo che continua ad abbattersi sulla contea di Kerr.

“Ho appena firmato la dichiarazione di grave disastro per la contea di Kerr, in Texas, per assicurare che i nostri coraggiosi soccorritori abbiano tutte le risorse di cui hanno bisogno”. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che la famiglie colpite stanno attraversano una “tragedia inimmaginabile”.