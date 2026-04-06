Aereo da turismo precipita sulla spiaggia nel cosentino, illesi i due occupanti

Un velivolo ultraleggero è precipitato stamani sulla spiaggia nel territorio di Grisolia Lidoi (Cosenza) sul Tirreno cosentino. A bordo due persone che sono rimaste illese. Tanta paura sulla spiaggia ma nessun bagnante, sulla battigia gremita per Pasquetta, è rimasto ferito

Il velivolo, un biposto modello P92 Tecnam ultraleggero a tre assi, ala alta, era partito da Siracusa ed era diretto a Grumento Nova (Potenza).

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Scalea che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e l’area interessata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i militari della Capitaneria di porto, i carabinieri di Diamante e il personale del servizio sanitario 118 per gli accertamenti di competenza.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incidente. Non si esclude un errore umano o tecnico.