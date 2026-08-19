Ritrovato in zona montuosa il velivolo scomparso, morti due avvocati

Il rintraccio stamane dopo tre giorni di serrate ricerche. Le due vittime decedute erano di Roma Matera. L'ultraleggero è stato individuato in località Laghicello di Fuscaldo nei cui pressi è presente un piccolo invaso lacustre naturale. Indagini per accertare le cause del disastro aereo

È stato individuato nel Cosentino il relitto dell’ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti i due occupanti, entrambi avvocati: il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, di Matera.

La donna è figlia di Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei sassi dal 2007 al 2009 e sorella dell’attuale vicesindaco Rocco.

A confermare le voci che circolavano da stamani, il sindaco di Fuscaldo Giacomo Middea. Il velivolo è stato individuato in località Laghicello di Fuscaldo; nei pressi è presente un piccolo invaso lacustre naturale. Sono in corso le operazioni di recupero, riporta l’Ansa.

L’ultraleggero era partito domenica mattina verso le 9.30 dal campo volo di Capo d’Orlando (Messina) ed era atteso nell’aviosuperficie di Sibari (Cassano allo Ionio) per le 10.30 e le 11, ma non era mai arrivato. Le ricerche erano cominciate in serata, dopo l’allarme dei familiari dei due.

Per tre giorni i soccorritori hanno battuto la fascia di mare antistante la costa dell’alto Tirreno Cosentino e l’entroterra, una zona impervia caratterizzata da fitti boschi e vallate.

Le ricerche hanno visto impiegati gli elicotteri dell’Aeronautica Militare e dei vigili del fuoco che hanno anche impiegato diversi droni. A terra hanno operato un centinaio di uomini tra vigili del fuoco, carabinieri, poliziotti, finanzieri, Protezione civile regionale, Soccorso Alpino e Speleologico Calabria e volontari. Ricerche andate avanti senza sosta, sino al ritrovamento di stamani.

Sono in corso indagini della procura di Paola, competente per territorio, per accertare le cause del disastro.