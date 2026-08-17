Proseguono senza soste le ricerche del velivolo disperso nel Cosentino

Proseguono senza soste le ricerche del velivolo di cui non si hanno notizie dalla serata di ieri. L’ultraleggero da turismo con due persone a bordo scomparso dai radar sulla costa tirrenica cosentina, era partito da un campo abbandonato di Capo d’Orlando, nel Messinese, per raggiungere Sibari, sulla fascia jonica Cosentina.

A supporto del dispositivo ordinario già attivato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza e dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Calabria, è stato potenziato il dispositivo di ricerca con l’impiego di ulteriori risorse specialistiche, fa sapere una nota dei vigili.

Dalla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco Campania è stato inviato un Modulo Aeromobile a Pilotaggio Remoto (una sorta di drone), destinato alle attività di ricognizione e ricerca dall’alto mediante sistemi di pilotaggio a distanza.

Dal Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro sono state inviate unità TAS (Topografia Applicata al Soccorso), per il supporto cartografico e la georeferenziazione delle attività di ricerca, ed inoltre un Modulo di Soccorso inviato con personale dei Comandi dei Vigili del Fuoco di Catanzaro e Reggio Calabria impiegato per il potenziamento del dispositivo operativo sul territorio.

Le attività di ricerca proseguono senza sosta, sotto il coordinamento della Prefettura di Cosenza, con l’integrazione delle diverse componenti operative e specialistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.