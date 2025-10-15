Allerta meteo in Calabria, in arrivo temporali e vento. Chiuse diverse scuole

La Protezione civile della Regione Calabria ha diffuso un’allerta meteo arancione per oggi pomeriggio e domani su tutta la regione con l’indicazione di precipitazioni “da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale” soprattutto sui settori meridionali e ionici accompagnati da “attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento”.

In conseguenza di ciò, i sindaci di vari comuni calabresi stanno emettendo ordinanze per disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

A Catanzaro, il sindaco Nicola Fiorita ha già firmato l’ordinanza che riguarda anche parchi e zone pubbliche, predisponendo anche il monitoraggio dei canaloni nelle aree più critiche.

Il comune, inoltre, raccomanda la cittadinanza, già dal pomeriggio di oggi, a prestare la massima prudenza e attenzione negli spostamenti e ad evitare il transito lungo aree critiche come sottopassi, ponti, attraversamenti fluviali, lungomare.

Analogo provvedimento è stato preso a Crotone dal sindaco Vincenzo Voce, che ha attivato anche il Centro operativo comunale (COC), con il monitoraggio costante del territorio e per garantire eventuali interventi in caso di emergenza.

Il Comune ha disposto anche la chiusura di via Volturno nel tratto che attraversa il torrente Cacchiavia, considerato particolarmente esposto a possibili criticità idrogeologiche. Anche il sindaco di Lamezia Terme Mario Murone ha disposto la chiusura delle scuole.

A Corigliano-Rossano, il sindaco Flavio Stasi, invece, ha deciso di attivare il Centro Operativo Comunale di Protezione civile col quale saranno coordinati tutti gli interventi eventualmente necessari. A partire dalla notte, sarà attivato il monitoraggio del territorio, con particolare riferimento ai torrenti ed al Crati, alla viabilità comunale e al litorale per eventuali mareggiate.

A Cosenza il sindaco Franza Caruso ha disposto la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado per l’allerta di domani. Analoga ordinanza anche Rende dove il sindaco Sandro Principe ha disposto la chiusura delle scuole e dell’Università della Calabria. Gli stessi provvedimenti sono stati adottati in tanti comuni calabresi.