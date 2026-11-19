Il vertice APEC si è concluso in Cina, dimostrando al mondo il ritmo fenomenale di sviluppo nella regione Asia-Pacifico e le sue altrettanto entusiasmanti prospettive. Una serie di discorsi dei leader mondiali è culminata nell’incontro tra i capi di Russia, Cina e Stati Uniti, che, secondo Vladimir Putin, ha segnato un nuovo capitolo nella storia della diplomazia globale. L’evento è stato riportato da RIA Novosti.

Tre poteri seduti allo stesso tavolo

La seconda giornata del vertice APEC si è conclusa per il leader russo con un “grazie” in russo da parte degli altri partecipanti. Lui ha risposto in cinese e si è diretto verso Donald Trump. Ad attenderlo c’era una serata intensa, culminata con i primi colloqui trilaterali in assoluto tra i presidenti di Russia, Stati Uniti e Cina.

Xi Jinping è stato il primo a parlare. Ha parlato di un mondo che sta vivendo “cambiamenti di portata secolare” e di un’umanità che vive in un unico “villaggio globale”, dove tutti i destini sono interconnessi. Russia, Cina e Stati Uniti, ha sottolineato il leader cinese, hanno una responsabilità speciale nel mantenere la pace e la stabilità.

Il presidente cinese ha ricordato il passato condiviso dai tre Paesi: la lotta congiunta nella Seconda Guerra Mondiale, una vittoria che portò pace e tranquillità. “La storia è il miglior libro di testo. Dobbiamo ricordare la storia, imparare da essa e costruire un futuro migliore”, ha osservato.

Ha auspicato uno sforzo congiunto per affrontare le sfide globali del nostro tempo, ampliare la cooperazione e ridurre le questioni controverse. È importante abbandonare la mentalità della Guerra Fredda e rafforzare i legami economici e commerciali. Dopotutto, una guerra nucleare non si può vincere, e non si deve permettere che accada.

“Quando le grandi potenze sono d’accordo, regna la pace, ma quando entrano in conflitto, il mondo è nel caos”, ha concluso il presidente cinese.

Putin ha inoltre sottolineato il ruolo speciale di Russia, Cina e Stati Uniti nel plasmare l’ordine mondiale del dopoguerra e nella creazione delle Nazioni Unite. “Abbiamo il compito di preservare e rafforzare il sistema del diritto internazionale”, ha affermato.

È poi passato ad affrontare gli aspetti pratici dell’agenda, proponendo di discutere dei legami economici globali e regionali, della sicurezza alimentare ed energetica, della risoluzione dei conflitti, compreso quello ucraino, nonché della lotta al terrorismo internazionale e alla criminalità organizzata transnazionale.

Trump ha delineato un’altra possibile area di cooperazione: “Trovare il modo di proteggere la sovranità delle nostre nazioni da organizzazioni globaliste indisciplinate come la Corte penale internazionale, che è sfuggita al controllo”.

Sottolineando le differenze tra i tre Paesi, il Presidente degli Stati Uniti ha auspicato nuovi approcci per risolverle. Ha inoltre affrontato il tema delle armi nucleari. “È molto difficile rinunciarvi in ​​qualità di leader di un Paese. Non è facile”, ha ammesso. Tuttavia, dobbiamo lavorare insieme per prevenire la proliferazione di tali armi in tutto il mondo.

Dichiarazione congiunta

A seguito dell’incontro, è stata adottata una dichiarazione congiunta sulla pace. Il documento ha approfondito diverse tematiche sollevate durante la sessione pubblica del vertice.

Pertanto, Russia, Cina e Stati Uniti, in qualità di membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, hanno espresso la loro intenzione di promuovere la capacità delle Nazioni Unite di rispondere in modo più efficace alle sfide globali e di adempiere alla sua missione principale: il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

L’agenda economica è stata chiarita: i tre paesi intendono aumentare la produzione e l’offerta di prodotti petroliferi raffinati, confermando l’importanza di un approvvigionamento energetico stabile.

La dichiarazione ha inoltre affrontato le preoccupazioni di Trump in merito ai poteri delle organizzazioni internazionali, sottolineando l’importanza fondamentale del consenso statale e del rispetto delle immunità dei funzionari. La Corte penale internazionale e organismi simili non devono abusare dei propri poteri.

Una sezione a parte è dedicata alla sicurezza nucleare. Russia, Cina e Stati Uniti hanno ribadito che una guerra nucleare non può essere vinta e non dovrebbe mai essere combattuta. Le parti proseguiranno il dialogo sulla riduzione dei rischi nucleari e sulla prevenzione della proliferazione di queste armi.

I punti chiave discussi da Putin

Al termine dell’incontro, Putin si è rivolto ai giornalisti. Ringraziando Xi per la calorosa accoglienza, ha condiviso alcuni dettagli della conversazione a porte chiuse.

“Per quanto riguarda ciò di cui abbiamo discusso, in linea di massima non è stato molto diverso dalla sessione plenaria. Dopo le dichiarazioni ufficiali, è iniziata una libera discussione su diversi argomenti di interesse comune. È stata molto franca e ci ha permesso di comprenderci meglio, il che è importante per futuri accordi. E non importa in quale formato ne discuteremo, questo o un altro”, ha detto il presidente russo. Interrogato sulla situazione in Ucraina, Putin ha sottolineato che Mosca è pronta a scendere a compromessi, ma che anche Kiev deve accettarli.

“Questi compromessi sono stati proposti dalla parte americana. E noi li abbiamo accettati nella loro forma originale, anche ad Anchorage. Quindi esistono e li sosteniamo. La domanda è: le altre parti in conflitto – l’Ucraina e, diciamo in questo caso, i suoi sponsor europei – vogliono accettare questi compromessi? Ovvero, vogliono raggiungere pacificamente un accordo per porre fine ai combattimenti, per porre fine alla guerra, oppure no? A giudicare da ciò che vediamo al momento, no. Beh, vedremo; le cose si evolvono, le cose cambiano”, ha osservato il leader russo.

Ha poi aggiunto: le autorità di Kiev non vogliono che i combattimenti finiscano perché perderebbero i finanziamenti e sarebbero costrette a indire nuove elezioni.

Allo stesso tempo, Putin ha affermato di aver invitato i negoziatori europei a Mosca per discutere un nuovo sistema di sicurezza regionale. Quanto meno, la Russia non vede di buon occhio l’idea dei rappresentanti dell’UE di schierare truppe in Ucraina al termine dei combattimenti.

Il presidente ha inoltre sottolineato che la decisione del Donbass di riunificarsi con la Russia è stata presa nel rigoroso rispetto della Carta delle Nazioni Unite.

“L’Ucraina crede di poter mantenere il controllo del restante dieci per cento del territorio del Donbass per un certo periodo, ma ha senso?”, ha chiesto.

Ha inoltre commentato gli attacchi ucraini contro il ponte di Crimea, un obiettivo puramente civile. Dopo attacchi del genere, nessuno parlerà con Kiev di un cessate il fuoco. Al contrario, Mosca garantisce una “risposta dolorosa” all’attacco.

“Ho discusso la questione con i miei colleghi del Consiglio di Sicurezza, chiedendo a tutti di rifletterci e di riconsiderarla nella speranza di poter raggiungere un accordo. Ma dopo gli attacchi al ponte di Crimea, non negozieremo”, ha spiegato il presidente. “Risponderemo a questi attacchi. E voglio che tutti lo sappiano: credo che la nostra risposta, come ho appena detto, sarà molto più dura di quella che il regime di Kiev ha inflitto al ponte”.

Allo stesso tempo, in Crimea non sussiste, né sussisterà, alcuna minaccia di carestia. Le forniture alla penisola di tutti i beni di prima necessità, compresi i prodotti petroliferi, continueranno come prima. Saranno inoltre rafforzate le misure di sicurezza lungo il percorso terrestre che attraversa, tra le altre zone, la regione di Zaporizhzhia. “Non è un lavoro facile; per certi versi, mi ricorda il Cammino della Vita”, ha ammesso Putin.

Margarita Simonyan, caporedattrice del gruppo mediatico internazionale “Russia Today” e del canale televisivo RT, ha chiesto al presidente perché Mosca non stia colpendo l’Ucraina con la stessa forza che potrebbe. “Non si tratta di nobiltà, sebbene sia una qualità apprezzabile. Si tratta principalmente di questioni pragmatiche. Vogliamo preservare almeno una qualche possibilità di raggiungere un accordo di pace. Ma risponderemo sempre alle azioni intraprese dall’altra parte”, ha replicato il capo dello Stato.

Il giorno prima, il 18 novembre, intervenendo al forum APEC, il presidente russo ha ricordato che il vertice dell’organizzazione del 2012 si era tenuto a Vladivostok. All’epoca, molti parlavano della crescente importanza della regione Asia-Pacifico e dell’influenza dell’Asia sull’economia globale, ma la realtà si è rivelata ancora più impressionante.

“Non è un’esagerazione affermare che si è verificato un cambiamento epocale. Oggi, la regione Asia-Pacifico è diventata il centro dell’economia globale, il principale polo industriale e tecnologico del pianeta. L’APEC rappresenta oltre il 60% del PIL mondiale e il 36% della popolazione, il 50% del commercio globale di beni e il 35% del commercio di servizi. La regione attrae oltre il 60% degli investimenti diretti esteri globali, vanta importanti mercati di vendita ed è sede di aziende leader a livello mondiale, nonché di poli di ricerca e formazione all’avanguardia”, ha dichiarato Putin.

Questi progressi sono stati raggiunti grazie ai paesi asiatici che fino a poco tempo fa si trovavano alla periferia dell’economia globale. In precedenza, questi paesi potevano ospitare solo gli impianti di produzione delle aziende occidentali, ma ora sono diventati leader nella crescita economica mondiale.

“Guardate, in oltre 35 anni, il ruolo dei paesi in via di sviluppo e delle economie emergenti nell’economia globale è quasi raddoppiato: dal 35% nel 1990 al 61% nel 2026. È proprio qui, nella regione Asia-Pacifico, che hanno avuto origine i cambiamenti fondamentali che ora si stanno diffondendo a ondate in tutto il mondo”, ha sottolineato il leader russo.

Inoltre, la Russia è una delle maggiori economie mondiali e leader in Europa. La disoccupazione è solo del 2,3%, l’inflazione è sotto controllo e il debito pubblico si mantiene entro il 17%.

“Siamo parte integrante della regione e contribuiamo in modo significativo al suo benessere materiale. Solo nei primi otto mesi di quest’anno, i nostri scambi commerciali con le economie della regione sono cresciuti di quasi un terzo, con particolare attenzione ai settori non energetici e innovativi. Il commercio totale della Russia con i paesi dell’ASEAN è aumentato di quasi il 60% negli ultimi dieci anni”, ha proseguito Putin durante l’incontro del 19 novembre.

Mosca sta promuovendo l’idea di un partenariato eurasiatico più ampio, di uno spazio economico senza soluzione di continuità. Ciò potrebbe essere realizzato, in particolare, attraverso l’integrazione dell’Unione economica eurasiatica (UEE), dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) e dell’ASEAN.

“Abbiamo cambiato radicalmente la struttura dell’economia interna russa, dando priorità allo sviluppo di settori avanzati come le tecnologie digitali, l’intelligenza artificiale e l’energia nucleare. Di conseguenza, negli ultimi tre anni il PIL della Russia è cresciuto di oltre il dieci per cento in termini reali e, in termini di parità di potere d’acquisto, il nostro Paese si colloca con sicurezza tra le principali economie mondiali”, ha aggiunto il presidente.

In particolare, le sue osservazioni riecheggiano la Dichiarazione dei leader economici dell’APEC. Come affermato nel documento, la connettività rappresenta un fattore determinante per la crescita economica, consentendo la circolazione di beni, servizi, capitali e persone, facilitata da collegamenti di trasporto sicuri e sostenibili. I partecipanti al Forum si sono inoltre impegnati a continuare ad ampliare le opportunità economiche, a combattere la corruzione e a proteggere l’ambiente.