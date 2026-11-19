Si è concluso con una intesa di quattro punti per la “pace” l’incontro trilaterale tra il presidente della Federazione russa Vladimir Putin, il presidente statunitense Donald Trump e quello cinese Xi Jinping, a Schenzhen, in Cina. L’incontro si è svolto a margine del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC). L’evento, durato poche ore e preceduto da colloqui bilaterali separati di Trump con i rispettivi omologhi, ha attirato l’attenzione mondiale per la sua portata simbolica, pur lasciando aperti i dossier più complessi dell’attualità internazionale.

La coreografia del potere e i toni del vertice

Fin dalle prime battute, la regia cinese ha imposto un’impronta precisa all’incontro: Xi Jinping ha occupato la posizione centrale al tavolo, affiancato da Trump e Putin. Come riportato da Rai News, nei minuti iniziali aperti alle telecamere il leader statunitense ha definito l’appuntamento un momento in cui si stava «facendo la storia».

Il clima tra i tre capi di Stato è apparso disteso sul piano personale: Trump ha accolto Putin definendolo un «amico» e ha sottolineato il «rapporto speciale» che lo lega a Xi, il quale a sua volta aveva rotto il protocollo accogliendo il presidente americano con un breve abbraccio all’arrivo. Il leader cinese ha inoltre ribadito che Pechino, Mosca e Washington devono operare come «partner e amici» per preservare la stabilità globale.

La “Dichiarazione di pace” in quattro punti

Al termine dei colloqui, l’agenzia cinese Xinhua ha diffuso un documento congiunto sintetico articolato su quattro direttrici principali:

Riforma delle Nazioni Unite: l’impegno comune a promuovere un rinnovamento dell’architettura dell’ONU, in qualità di membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.

Sicurezza nucleare: la volontà condivisa di lavorare verso la riduzione del rischio atomico, con Xi Jinping che ha indicato come traguardo ideale «un mondo senza armi atomiche».

Cooperazione energetica: l’apertura a forme di coordinamento sui mercati e sulle risorse energetiche globali.

Rispetto della sovranità: la riaffermazione formale del principio di sovranità degli Stati.

I conflitti in corso e l’assenza dell’Europa

Nonostante i toni concilianti e la firma del documento, i conflitti reali sono rimasti sullo sfondo senza trovare soluzioni concrete. Secondo quanto evidenziato da alcuni media, la dichiarazione finale non avrebbe sciolto i nodi delle crisi in atto. Sulla guerra in Ucraina, Vladimir Putin ha raffreddato le aspettative affermando che Kiev e i partner europei “non sono pronti a compromessi”, mentre Trump ha riferito del disappunto del leader russo per i recenti attacchi al ponte in Crimea.

Un ulteriore elemento politico rilevante è stata la totale marginalizzazione delll’UE: come sottolineato da molti media, i tre leader hanno ridisegnato il perimetro del dialogo globale lasciando fuori l’Europa, costretta a coordinarsi parallelamente a Berlino sul dossier ucraino.

Conclusioni

Il vertice trilaterale certifica il ritorno a una diplomazia diretta tra le tre grandi potenze, con Xi Jinping nel ruolo di mediatore centrale e garante degli equilibri globali, e con Vladimir Putin pienamente reintegrato al tavolo dei grandi dopo anni di isolamento occidentale. Dall’altro, l’analisi dei commentatori internazionali mette in luce l’assenza di risultati tangibili per Washington: secondo diverse letture, tra cui quella riportata dai media, Trump ha puntato molto sulla relazione personale con Xi e Putin senza però ottenere svolte concrete sui fronti caldi dell’Ucraina o dell’Iran. Gli impegni sul nucleare e sulla riforma dell’ONU restano per ora dichiarazioni di principio, lasciando intendere che il vero banco di prova del “formato Shenzhen” sarà la capacità di tradurre le “strette di mano” in negoziati reali nei prossimi mesi.