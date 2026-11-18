I riflettori della diplomazia internazionale sono puntati oggi, 19 novembre 2026, su Shenzhen, in Cina, dove il presidente statunitense Donald Trump, il leader cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin si riuniscono in un inedito vertice trilaterale a margine dei lavori dell’APEC (Cooperazione Economica Asia-Pacifico).

Secondo quanto riportato da fonti internazionali e testate come Il Post, il summit rappresenta un passaggio diplomatico ad altissima tensione, in cui ciascuno dei tre leader persegue obiettivi strategici ben definiti.

I bilaterali preparatori e il clima dell’incontro

La giornata diplomatica si è aperta con una serie di colloqui bilaterali. Donald Trump ha incontrato prima Xi Jinping — descrivendo la loro relazione come «un rapporto speciale», secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore — e successivamente ha tenuto un faccia a faccia informale di circa quaranta minuti con Vladimir Putin.

Prima di entrare nella sala del bilaterale, il presidente americano ha ribadito davanti alle telecamere di avere «un ottimo rapporto da molti anni» con il leader del Cremlino, mentre Putin ha scelto la linea del silenzio davanti ai fotografi. Al termine del colloquio, fonti del Cremlino citate dal Corriere della Sera hanno fatto sapere che il presidente russo ha lasciato l’incontro di «ottimo umore», sebbene non siano stati annunciati passi avanti concreti sul fronte negoziale.

I temi sul tavolo: Iran, nucleare e guerra in Ucraina

L’agenda del vertice trilaterale riflette le principali crisi geopolitiche in corso come la Crisi in Iran e denuclearizzazione: Secondo quanto riportato da Euronews e Rai News, il dossier iraniano e i temi legati al nucleare occupano una posizione centrale nelle discussioni, con Stati Uniti e Cina che hanno già espresso convergenza sul fatto che Teheran non debba dotarsi dell’arma atomica.

Il conflitto in Ucraina: Sebbene alcune fonti abbiano indicato che il tema ucraino non figuri formalmente nell’agenda principale del trilaterale, la questione resta sullo sfondo. Trump ha dichiarato di voler collaborare con Pechino per contribuire a porre fine alla guerra, mentre Kiev e le cancellerie europee osservano con estrema attenzione l’evolversi dei colloqui.

Gli obiettivi dei tre leader

Gli analisti sottolineano come il solo svolgimento del vertice risponda a esigenze politiche interne ed esterne per tutti i protagonisti. Per Xi Jinping, ospitare contemporaneamente i capi di Stato di Washington e Mosca consolida il ruolo della Cina come perno indispensabile degli equilibri globali.

Per Vladimir Putin, la presenza al tavolo con il presidente statunitense rappresenta un segnale tangibile del superamento dell’isolamento diplomatico occidentale. Infine, per Donald Trump, il summit cinese offre l’opportunità di riaffermare la propria centralità sulla scena internazionale e cercare risultati diplomatici dopo le difficoltà registrate dal Partito Repubblicano nelle recenti elezioni di metà mandato.

In parallelo ai lavori in Cina, l’Europa cerca di coordinare una risposta diplomatica: a Berlino è infatti prevista una riunione della cosiddetta “Coalizione dei Volenterosi” per valutare le ricadute degli incontri di Shenzhen sugli equilibri di sicurezza continentali.