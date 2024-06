Ballottaggi in Calabria, affluenza domenica al 38,48%. Si vota anche lunedì

La percentuale dei votanti alle ore 23 nei tre centri della Calabria interessati al turno di ballottaggio per le elezioni comunali è in calo a Vibo, in lieve aumento a Montalto Uffugo e Gioia Tauro. In totale la Calabria registra alle ore 23 di domenica il 38,48% di elettori aventi diritto.

A Vibo Valentia alle ore 23 di domenica si è recato alle urne il 34,32 per cento degli elettori. A Montalto Uffugo la percentuale è del 39,83%, in leggero aumento rispetto a quindici giorni fa.

A Gioia Tauro, infine, gli elettori che hanno espresso il loro voto sono stati il 43,96 per cento. Le urne si chiuderanno lunedì alle 14 e lo spoglio comincerà subito dopo.