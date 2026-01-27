Calabria, approvata riforma dello Statuto regionale: 2 assessori in più e sottosegretari

Il Consiglio regionale ha approvato, in seconda lettura, la riforma dello Statuto regionale che rende possibile aumentare fino a due unità il numero di assessori stabilito dalla legge. La riforma allinea la Calabria con quanto previsto dal decreto legge n. 138/2011, che prevede questa possibilità alle Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti.
Altra novità della modifica statutaria è la reintroduzione della figura dei sottosegretari. All’articolo due viene prevista la possibilità, per il presidente della Giunta regionale, di nominare fino a due sottosegretari che possano coadiuvarlo nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato, con la finalità di assicurare un più efficiente coordinamento dell’azione di governo.
Approvato a maggioranza, inoltre, il bilancio di previsione 2026 – 2028 dell’Arsac, l’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese.