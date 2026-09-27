Suppletive Camera a Reggio, seggi aperti oggi e domani

Seggi aperti, stamani alle 7, per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria-Locri.
La consultazione interessa complessivamente 71 Comuni in gran parte sulla costa ionica reggina, oltre al capoluogo, a Locri, Siderno, Melito Porto Salvo e a Villa San Giovanni e Scilla sulla fascia tirrenica.
Gli aventi diritto sono complessivamente 345.788 di cui 58.729 residenti all’estero.
I seggi resteranno aperti sono alle 23 e riapriranno domani dalle 7 alle 15.
A contendersi lo scranno a Montecitorio, lasciato vacante dopo l’elezione a sindaco di Francesco Cannizzaro sono così come riportati sulla scheda elettorale:
Francesco Toscano, con Dsp – Democrazia sovrana e popolare;
Domenico Giannetta, per Futuro nazionale con Vannacci;
Francesco Antonio Benedetto detto Frank, con Partito democratico – Movimento 5 stelle – Casa riformista;
Fabio Roscioli, con Fratelli d’Italia – Lega – Noi moderati – Unione di centro – Forza Italia Ppe.
Nelle elezioni precedenti (settembre 2022) si votò in un solo giorno, domenica, per una affluenza complessiva del 49,4%.