Media: “La Russia vuole attaccare tre paesi Ue”. Nessuna conferma. Era una fake

Un attacco dal mare, con i temibili droni Gerbera, indirizzato a Italia, Francia o Spagna. Il nuovo allarme legato ad una possibile escalation nel confronto tra la Russia e la Nato questa volta ci riguarderebbe direttamente. E a renderlo ancora più preoccupante c’è il fatto che ad evocarlo sia la Cia, che ha condiviso tali informazioni con alcuni governi europei. Da uno di questi, quello lituano, è partito il leak rilanciato dal quotidiano spagnolo El Mundo. La notizia non fa che aumentare ulteriormente il livello di allerta che c’è ormai da giorni in Europa.

Un’allerta alimentata non solo dai rapporti di intelligence, ma da anche dal susseguirsi di incidenti e incursioni di droni che stanno coinvolgendo il fianco Est. Dall’Italia, tuttavia, è giunta immediata una frenata. “L’alert non trova conferma, non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco”, ha avvertito il ministro della Difesa Guido Crosetto. Gli ultimi due casi in ordine cronologico hanno interessato la Moldavia e la Polonia. Il governo di Chisinau ha fatto sapere che quattro droni russi hanno violato lo spazio aereo nel corso del massiccio attacco sferrato da Mosca all’Ucraina.

Secondo fonti qualificate italiane il presunto alert non sarebbe giunto ad alcun livello operativo, né intelligence, né diplomatico, né militare.

“Ho parlato stamane con il ministro Crosetto, queste notizie non hanno fondamento”, ha precisato da New York il ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo il quale la Russia non attaccherà i Paesi Nato. “Sarebbero destinati alla sconfitta”, ha aggiunto. Concetto che ha una qualche somiglianza con quelli rimarcati sempre dalla Grande Mela dal segretario generale Mark Rutte. “E’ vero che la Russia sta intensificando sempre più la propria attività nel settore cibernetico e così via. Ma la Nato è pronta ad affrontare questa situazione. Pianifichiamo e ci prepariamo. E i russi lo sanno”, ha spiegato Rutte. Con una postilla: “Putin è sull’orlo del panico, per lui la situazione non è buona”. Ma, forse, anche per questo è più imprevedibile.

In serata sono arrivate anche le parole di Macron. Minaccia di droni russi nel sud della Francia? “Questa informazione la possiamo smentire. Il ministro della Difesa italiano ha fatto la stessa cosa. Ma si, c’è una situazione inquietante (…) Perché gli atti ostili un po’ ovunque in Europa si sono moltiplicati”, ha detto il presidente francese intervistato in diretta al tg di TF1 e France 2.