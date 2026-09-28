Dilaga l’astensione alle suppletive a Reggio. Alle urne 1 su 5. Con Roscioli vince il Centrodestra

Trionfa l’astensionismo alle elezioni suppletive per la Camera a Reggio Calabria. Alle 15 di lunedì, secondo il sito Eligendo, si sono recate alle urne appena il 22,34% degli aventi diritto. Quattro elettori su cinque hanno disertato i seggi. Alle precedenti consultazioni aveva votato il 49,40%, quando si votava in un solo giorno.

A vincere la tornata il centrodestra con Fabio Roscioli, che a poche sezioni da scrutinare, prende oltre il 52%; secondo il candidato del centrosinistra (campo largo) Frank Benedetto con il 36 percento, poi il vannacciano di Fn Domenico Giannetta che ottiene oltre il 10% e infine Francesco Toscano di Democrazia sovrana e popolare che si ferma all’1,37, con dati ancora parziali.