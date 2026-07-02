Sottosegretari giunta regionale, opposizione vince ricorso sul referendum

“Oggi è una giornata importante! E’ appena arrivata una notizia che aspettavamo con ansia e di fronte alla quale non possiamo certamente restare ‘muti’, come il presidente Occhiuto magari vorrebbe: l’Ufficio centrale regionale per il Referendum, istituito presso la Corte d’Appello di Catanzaro, ha accolto il nostro ricorso e ci ha dato ragione riguardo la necessità di indire un referendum popolare per la nomina dei sottosegretari alla Giunta regionale in Calabria”.

E’ quanto sostengono i consiglieri di minoranza al Consiglio regionale che da mesi criticano la decisione del Consiglio regionale del 30 marzo scorso che ha dato il via libera all’istituzione di due sottosegretari alla presidenza della giunta regionale.

“Nelle settimane scorse, più volte dentro e fuori dal Consiglio regionale – è scritto in una nota – avevamo avvisato il presidente e la maggioranza riguardo l’opportunità di dare seguito alla decisione di nominare altre figure politiche non elette, pagate per centinaia di migliaia di euro all’anno senza nessuna reale mansione, solo per moltiplicare le poltrone e dare risposte ai vari partiti della coalizione.

Il presidente Occhiuto aveva, anche, provato a togliere la parola ai calabresi quando il 28 aprile il segretario generale, da lui nominato, aveva rigettato la nostra richiesta di referendum sulla modifica dello Statuto. Ma non ci siamo arresi davanti a questa azione antidemocratica e abbiamo fatto ricorso, con i professori Andrea Lollo e Paolo Falzea e l’avvocato Antonio Ionà e oggi l’Ufficio centrale regionale per il referendum ci ha dato completamente ragione”.

“Non si può – concludono gli esponenti dell’opposizione al Consiglio regionale – modificare lo Statuto regionale passando sulla testa dei calabresi. Ora la scelta spetta al presidente Occhiuto che può tornare in aula per ripristinare lo strumento del referendum ed eliminare le figure dei sottosegretari, oppure indire il referendum e chiedere al popolo calabrese di decidere se sprecare ancora soldi per altre poltrone inutili”.