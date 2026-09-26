MONDO

Media, intelligence egiziana aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre

Redazione
Miliziani di Hamas il 7 ottobre 2023

Correlati

SOSTIENICI

Il capo dell’intelligence egiziana Abbas Kamel aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas.

Lo riporta The Atlantic citando fonti israeliane, egiziane, americane, arabe ed europee, secondo le quali il 26 settembre 2023 Kamel era volato a Tel Aviv e aveva messo in guardia sul fatto che Hamas sembrava mobilizzarsi.

Il margine di tempo per scongiurare un attacco stava stringendo e Kamel aveva raccomandato ai funzionari israeliani di concedere ad Hamas agevolazioni economiche per evitare il conflitto. Kamel non aveva fornito una data esatta per l’attacco, e non è chiaro con chi si sia incontrato.

Leggi anche

Media israeliano Haaretz: “Netanyahu sapeva in anticipo del 7 ottobre”. Lo avvisò l’emiro

 

Ecco come Hamas ha beffato Israele. A settembre i finti attacchi in bella vista. IL VIDEO

Potrebbero interessarti


SOSTIENI L'INFORMAZIONE INDIPENDENTE

Questo sito, per scelta, non intende monetizzare mostrando fastidiosi e invasivi banner pubblicitari che irritano l'utenza. Si sostiene grazie alle donazioni dei lettori.

Altre news

MONDO

Attentato in Pakistan contro posti di blocco, 11 morti e trenta feriti

Undici persone sono morte e 30 sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta sabato a Dera Ismail Khan, nel nord-ovest...

DALLA CALABRIA

REGGIO CALABRIA

Scoperta piantagione di marijuana per un valore di oltre 2 milioni di euro

I Carabinieri di Gioiosa Ionica, con il fondamentale supporto dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria” e dell’8° Nucleo Elicotteri, hanno...