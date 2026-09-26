Attentato in Pakistan contro posti di blocco, 11 morti e trenta feriti

Undici persone sono morte e 30 sono rimaste ferite in un’esplosione avvenuta sabato a Dera Ismail Khan, nel nord-ovest del Pakistan, secondo quanto riferito dal servizio di emergenza Rescue 1122. Lo riferisce la Reuters.

Dera Ismail Khan, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, vicino alle regioni di confine tra Pakistan e Afghanistan, è stata ripetutamente colpita dalla violenza dei militanti islamisti, che hanno spesso preso di mira la polizia e le forze di sicurezza. Il Tehreek-e-Taliban Pakistan ha rivendicato la responsabilità dell’attacco di sabato.

L’esplosione è avvenuta vicino ad Aman Mela, nella zona di Darazinda del distretto, ha dichiarato Rescue 1122 in un comunicato.

Le squadre di soccorso della stazione di Darazinda hanno raggiunto il luogo dell’incidente e hanno avviato le operazioni di soccorso, fornendo assistenza medica ai feriti e trasportandoli in ospedale, ha dichiarato il servizio.

Questo mese, nel distretto sono continuati gli episodi di insicurezza, compresi attacchi attribuiti ai talebani pakistani.

Secondo quanto riportano i media si sarebbe trattato di un attentato dinamitardo contro un posto di blocco della polizia ad Aman Mela, vicino a Darazinda, in Pakistan, secondo quanto riferito dai funzionari del servizio di soccorso 1122 citato dal quotidiano pakistano Dawn.

Tra le vittime figurano otto uomini, due donne e un bambino, ha dichiarato Rescue 1122, aggiungendo che le squadre di soccorso stanno continuando le operazioni sul luogo dell’incidente e recuperando le vittime dalle macerie.

L’incidente è avvenuto sulla strada Dera Ismail Khan-Quetta, vicino al confine tra Khyber Pakhtunkhwa e Balochistan.