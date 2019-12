Presentate le liste per le regionali in Calabria

Sono stati presentati i candidati a presidente della Regione e le liste degli aspiranti consiglieri regionali in vista delle elezioni del 26 gennaio.

Quattro gli aspiranti governatori: Jole Santelli, sostenuta dal centrodestra con sei liste (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Santelli presidente, Udc, Lega e Casa delle libertà); Pippo Callipo per il centrosinistra, con quattro liste (Pd, Io resto in Calabria, 10 idee per la Calabria e Democratici e progressisti); Francesco Aiello, sostenuto dal Movimento 5 stelle e dalla lista “Calabria civica- Liberi di cambiare”, e Carlo Tansi, ex responsabile della Protezione civile regionale, sostenuto da tre liste: “Tesoro Calabria”, “Calabria Libera e “Calabria Pulita”, queste ultime due peraltro in corsa solo nella circoscrizione elettorale Nord.

Tra le curiosità la candidatura per Fratelli d’Italia di Giuseppe Neri, che nelle precedenti elezioni regionali era stato eletto in Consiglio con la lista dei “Democratici e progressisti”.

Il Partito della Rifondazione comunista ha reso noto che non parteciperà alle elezioni “in assenza – si afferma in una nota – di un’unità delle forze della sinistra”.