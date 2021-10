Occhiuto nuovo governatore della Calabria. 20 seggi al Centrodestra

Ai Lettori Secondo Piano News non riceve finanziamenti pubblici come i grandi e piccoli media mainstream sovvenzionati a pioggia dallo Stato. Pertanto chiediamo gentilmente ai nostri lettori un contributo che può permetterci di sopravvivere e continuare a offrire una informazione vera, libera e corretta. Grazie!

Roberto Occhiuto è il nuovo presidente della Regione Calabria con il 54,46% dei consensi. Il dato, noto già da ieri dalle prime proiezioni, è adesso ufficiale essendosi concluse da poco le operazioni di scrutinio delle regionali.

L’esponente di Forza Italia candidato del centrodestra ha praticamente doppiato la candidata di centrosinistra e Movimento 5 Stelle Amalia Bruni che si è fermata al 27,68% e che entra in Consiglio regionale come migliore candidato sconfitto.

Luigi de Magistris, a capo di un polo civico, ottiene il 16,17% e non entrerà in Consiglio avendo scelto di non presentarsi in lista. Il civico Mario Oliverio, ex presidente Dem della Regione, si è fermato all’1,7%.

Secondo la prima attribuzione fatta dal ministero dell’Interno, al centrodestra vanno 20 consiglieri (7 a Forza Italia, 4 ciascuno a Fratelli d’Italia e Lega, due ciascuno a Forza azzurri e Coraggio Italia e 1 all’Udc), 7 al centrosinistra (5 al Pd e 2 al Movimento 5 stelle, che entra per la prima volta in Consiglio regionale) e 2 alla lista De Magistris presidente. Non ce l’ha fatta l’ex sindaco di Riace Domenico Lucano che nonostante le 9.779 preferenze complessive (era candidato in tutte e tre le circoscrizioni, con il dato più alto, 4.400 voti, in provincia di Cosenza), ha visto la sua lista fermarsi al 2,39%.

Questo il riepilogo dell’attribuzione dei seggi coi voti alle liste (fonte ministero dell’Interno)

OCCHIUTO ROBERTO PRESIDENTE

Forza Italia: 17,31% (131.882 voti) – 7 seggi

Fratelli d’Italia: 8,70% (66.277) – 4 seggi

Lega Salvini Calabria: 8,33 (63.459) – 4 seggi

Forza azzurri: 8,11% (61.828) – 2 seggi

Coraggio Italia: 5,66% (43.159) – 2 seggi

Unione di centro: 4,58% (34.923) – 1 seggio

Noi con l’Italia: 3,04% (23.138) – 0 seggi

BRUNI AMALIA CECILIA CONSIGLIERE

Partito democratico: 13,18% (100.437 voti) – 5 seggi

Movimento Cinquestelle: 6,48% (49.414) – 2 seggi

La Calabria sicura: 3,77% (28.733) – 0 seggi

Tesoro Calabria: 2,28% (17.358) – 0 seggi

Psi: 0,92% (7.024) – 0 seggi

Europa verde: 0,49% (3.755) – 0 seggi

Partito animalista – Democratici progressisti: 0,30% (2.259) – 0 seggi

DE MAGISTRIS LUIGI

De Magistris presidente: 5,16% (39.338 voti) – 2 seggi

Dema: 3,40% (25.929) – 0 seggi

Un’altra Calabria è possibile: 2,39% (18.235) – 0 seggi

Uniti con De Magistris: 1,63% (12.390) – 0 seggi

Per la Calabria con De Magistris: 1,38% (10.547) – 0 seggi

Calabria resistente e solidale: 1,20% (9.175) – 0 seggi

OLIVERIO GERARDO MARIO

Oliverio presidente: 1,68% (12.838 voti) – 0 seggi