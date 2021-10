Calabria, Forza Italia primo partito: supera Lega e FdI, entrambi in calo

Ai Lettori Secondo Piano News non riceve finanziamenti pubblici come i grandi e piccoli media mainstream sovvenzionati a pioggia dallo Stato. Pertanto chiediamo gentilmente ai nostri lettori un contributo che può permetterci di sopravvivere e continuare a offrire una informazione vera, libera e corretta. Grazie!

SOSTIENI L'INFORMAZIONE INDIPENDENTE

Per ricevere gli aggiornamenti lascia un like sulla nuova pagina Fb. Iscriviti anche al Gruppo "Italia Libera Senza Restrizioni", e seguici anche su TELEGRAM

E’ Forza Italia il primo partito in Calabria. Una regione nella quale il partito di Berlusconi ha sempre ottenuto buoni risultati, anche in controtendenza rispetto al resto d’Italia.

Al termine dello spoglio, FI ottiene il 17,31% salendo di 5 punti rispetto alle regionali del 2020 (12,34%) e di 4 punti rispetto alle Europee del 2019. Un dato ancora migliore se si somma il risultato della lista Forza Azzurri, diretta emanazione di FI, che ha ottenuto il 6,52%.

Arretrano, invece, gli altri due principali partiti della coalizione con la Lega che subisce anche il sorpasso di Fratelli d’Italia. Il partito di Salvini perde 4 punti, scendendo dal 12,25% di un anno fa all’8,33% delle consultazioni del 3 e 4 ottobre e perdendo il 14% rispetto alle europee (22,61%). Viene così sorpassato da Fdi con l’8,70% che comunque scende di 2 punti rispetto alle regionali del 2020 e di poco meno rispetto alle Europee.

Il secondo partito nella regione, è il Pd con il 13,18%. Anche i Dem sono in calo rispetto al 2020 quando presero il 15,9% e alle europee (18,25). Stabili i 5 Stelle, passati dal 6,27 al 6,48% ma senza recuperare sul dato delle Europee che li vide primo partito in Calabria con il 26,69%. I pentastellati per la prima volta conquistano due seggi in Consiglio regionale.