Coronavirus, in Calabria 393 positivi in un mese

Dall’inizio dell’emergenza (un mese circa) sono 393 le persone positive al covid in Calabria, tra persone in ospedale e in isolamento domiciliare, compresi decessi e guariti. Su 5.933 tamponi effettuati quelli negativi sono stati 5.540. I positivi attuali sono 372.

I casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 13 in reparto, 12 in rianimazione, 41 in isolamento domiciliare; Cosenza: 43 in reparto, 3 in rianimazione, 52 in isolamento domiciliare e 7 deceduti; Reggio Calabria: 25 in reparto, 6 in rianimazione, 80 in isolamento domiciliare, 7 guariti e 5 deceduti; Vibo Valentia: 3 in reparto, uno in rianimazione, 21 in isolamento domiciliare e un deceduto; Crotone: 17 in reparto, uno in rianimazione, 54 in isolamento domiciliare e un deceduto.

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb