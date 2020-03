In Calabria 555 persone positive al Covid dall’inizio dell’emergenza

Dall’inizio dell’emergenza a oggi le persone risultate positive al Covid-19 in Calabria sono 555. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 7.760 tamponi, di cui 7.205‬ sono risultati negativi. Le persone attualmente positive al covid sono 523.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: – Catanzaro: 16 in reparto; 13 in rianimazione; 100 in isolamento domiciliare; 4 guariti – Cosenza: 40 in reparto; 2 in rianimazione; 99 in isolamento domiciliare; 10 deceduti – Reggio Calabria: 28 in reparto; 6 in rianimazione; 106 in isolamento domiciliare; 7 guariti; 8 deceduti – Vibo Valentia: 3 in reparto; 1 in rianimazione; 31 in isolamento domiciliare; 1 deceduto – Crotone: 20 in reparto; 58 in isolamento domiciliare; 2 deceduti.

I soggetti in quarantena volontaria sono 8104, così distribuiti: – Cosenza: 2181 – Crotone: 859 – Catanzaro: 973 – Vibo Valentia: 662 – Reggio Calabria: 3429 Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione sono 12.099.

