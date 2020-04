Covid, in Calabria in oltre due mesi 1.079 positivi complessivi

Sono 1.079, 10 più di ieri, i positivi al coronavirus in Calabria. Le vittime sono salite a 80 (+4). Lo attesta il bollettino della Regione. 26.811 i tamponi effettuati e 25.732 i negativi. I positivi sono: Catanzaro: 49 in reparto; 2 in rianimazione; 84 in isolamento domiciliare; 45 guariti; 29 deceduti.

Cosenza: 32 in reparto; 3 in rianimazione; 332 in isolamento domiciliare; 46 guariti; 25 deceduti. Reggio: 27 in reparto; 2 in rianimazione; 154 in isolamento domiciliare; 50 guariti; 15 deceduti. Crotone: 13 in reparto; 67 in isolamento domiciliare; 26 guariti; 6 deceduti. Vibo: 2 in reparto; 54 in isolamento domiciliare; 11 guariti; 5 deceduti.

Sul fronte Rsa Torano il totale dei positivi è 126: 36 pazienti, 42 operatori e 48 contatti. Dei casi accertati dall’Asp di Cosenza nell’ultima settimana, 48 sono riconducibili al focolaio di Torano. Un paziente del Pugliese di Catanzaro è di Taranto. In quarantena volontaria sono in 6.660. I giunti in Calabria registrati al sito della Regione sono 16.175.

