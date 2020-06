Sequestrate 125mila mascherine pericolose, due denunce

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

La Guardia di finanza di Catanzaro, nell’ambito dell’operazione denominata “Polish Masks”, ha posto sotto sequestro circa 125.000 mascherine di provenienza cinese, pronte per essere immesse in commercio nonostante fossero prive dei requisiti di sicurezza richiesti.

L’attività operativa, condotta dai militari della tenenza di Soverato sotto la direzione della Procura della Repubblica di Catanzaro, e partita da controlli di routine presso operatori commerciali della località costiera, ha permesso di risalire l’intera filiera commerciale, fino ad arrivare ad una società distributrice avente sede nel napoletano, specializzata nel commercio e nel confezionamento di abiti di carnevale, che, in periodo di piena emergenza da coronavirus, aveva dirottato il suo core business nella vendita dei dispositivi di protezione individuale.

Tuttavia, la ricostruzione effettuata dai militari delle Fiamme gialle ha evidenziato la mancanza pressoché totale della documentazione attestante la conformità degli stessi agli standard sanitari richiesti.

Il meccanismo di frode, realizzato anche con l’ausilio di un rappresentante che contattava i potenziali acquirenti, veniva posto in essere presentando certificati di conformità falsi, rilasciati da un organismo di diritto polacco non notificato e recante un marchio “CE” contraffatto, apposto illegalmente in modo da giustificare la presunta bontà della merce commercializzata.

Un mercato, quello dei dispositivi non sicuri, incurante addirittura della salute dei più piccoli: nel corso delle perquisizioni, sono state sottoposte a sequestro circa 17.000 mascherine per bambini, sempre provenienti dall’estremo oriente.

Il distributore napoletano, inoltre, era anche attivo nella vendita online: unitamente ai costumi ed alle maschere di carnevale, sul proprio sito internet nonchè sulle più note piattaforme di e-commerce venivano pubblicizzate le mascherine nocive.

gli accertamenti esperiti dai finanzieri della tenenza di soverato hanno portato alla denuncia della rappresentante legale della società distributrice, una 47enne residente in provincia di Napoli, e del rappresentante, un 53enne residente in provincia di Foggia, in concorso per i reati di frode in commercio e di contraffazione, oltre che del marchio “CE”, anche di pubblica certificazione.

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb