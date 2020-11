Omicidio in Calabria, donna trovata uccisa a coltellate. Fermato un uomo

A Stalettì, centro costiero del Catanzarese. La vittima è una 51enne rinvenuta senza vita tra gli scogli. Da un primo esame medico legale, la donna è stata colpita da numerosi fendenti. In manette un 36enne che aveva una relazione con lei

Una donna di 51 anni, Loredana Scalise, è stata uccisa con numerose coltellate a Stalettì, centro della costa ionica catanzarese. Il corpo è stato trovato nella tarda serata di ieri dai carabinieri della Compagnia di Soverato adagiato e seminascosto in una intercapedine tra la scogliera di Pietragrande, lungo la costa.

Da un primo esame esterno, riferiscono gli investigatori, è emerso che il corpo è stato raggiunto da numerosi fendenti, utilizzando verosimilmente un coltello dalla lama lunga.

La donna, secondo la testimonianza dei familiari, era irreperibile dalle precedenti 24 ore e per questo ne hanno denunciato la scomparsa in caserma.

Per l’omicidio, i carabinieri di Soverato e del Comando provinciale di Catanzaro hanno sottoposto a fermo un 36enne di Badolato che aveva una relazione con la donna. Il fermo è giunto a conclusione di un lungo interrogatorio condotto dal sostituto procuratore Anna Chiara Reale. Il movente del delitto pare essere di natura passionale.

L’uomo, di cui non sono state ancora rese note le generalità, è accusato di omicidio premeditato, con l’aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di una persona a lui legata da relazione affettiva e per motivi abbietti, nonché per occultamento di cadavere.

