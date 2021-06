Presentata la candidatura di Roberto Occhiuto, presenti Salvini e Tajani

In collegamento video la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. Saluti anche dai leader di Noi per l'Italia, Maurizio Lupi, e di Coraggio Italia Giovanni Toti. Occhiuto: "La Calabria non è ingovernabile e noi lo dimostreremo"