Covid, Cerchi un’auto? La Concessionaria Carlomagno è connessa: Basta una Videochiamata

Le filiali Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep del gruppo Carlomagno in provincia di Cosenza lanciano l'idea di consulenti online per dare consigli alla propria clientela su acquisti e preventivi #IORESTOACASA, MA SEMPRE CONNESSO, è lo slogan

1 di 4

A causa dell’emergenza sanitaria Covid, sono migliaia le piccole e medie imprese calabresi costrette alla chiusura dai decreti del governo che ha deciso queste misure per contenere il contagio dal virus.

Tuttavia, non manca a molti esercenti la creatività e la volontà, in questa fase delicata, di stare accanto ai propri clienti in modo alternativo, al fine di fornire consigli utili, dettagli e preventivi sugli acquisti.

E’ il caso della Concessionaria Carlomagno di Rende – una delle più importanti in provincia di Cosenza per Fiat, Alfa Romeo e tutto il ventaglio di brand legati alle storiche marche di motori -, che si è organizzata con una Concessionaria virtuale per suggerire le migliori offerte alla propria clientela. Rigorosamente a distanza, ossia in videochiamata, stando seduti comodamente sul divano.

Lo slogan scelto dalla Concessionaria Carlomagno è: “#IORESTOACASA, MA SEMPRE CONNESSO”. Un messaggio incisivo presente sulla home page del sito ufficiale che anticipa lo sprint di ripartenza dopo lo stop dell’emergenza.

“Nel rispetto delle restrizioni messe in atto sul territorio nazionale, – si legge sul sito ufficiale di Carlomagno – anche la nostra concessionaria è temporaneamente chiusa al pubblico. Ma la nostra attività non si ferma”.

“Restiamo a fianco dei nostri clienti, per offrire loro la possibilità di ottenere preventivi e consulenza con un semplice gesto, senza uscire di casa”.

“Come? È facile: clicca sul bottone per richiedere una videochiamata con un nostro consulente di vendita”.

Una volta sul sito è infatti sufficiente cliccare su “Richiedi una Videochiamata” e nel form basta immettere le proprie generalità con il numero di telefono. A stretto giro il cliente potrà essere ricontattato dai consulenti commerciali coordinati dal responsabile Carmelo Sicilia.

Un’idea brillante, non c’è che dire, che in questa fase di distanziamento sociale, dà la possibilità ai clienti di interfacciarsi a distanza con la Concessionaria Carlomagno e ricevere preziosi consigli come se si fosse fisicamente nelle sue filiali in provincia di Cosenza.

In sostanza, con una videochiamata ai consulenti di Carlomagno si risparmia tempo e denaro e, come tutte le possibili vendite a distanza, si può ottenere, senza impegno, lo stesso risultato. Mancherà certamente il tocco materiale dell’auto, accarezzarne l’interno, mettere le mani sul volante, ma quando si tornerà alla normalità è tutto più facilitato dai suggerimenti già avuti dalle consulenze a distanza.

“Carlomagno Srl serve con passione le aree di Corigliano Calabro, Policoro, Rende, e Trebisacce. Carlomagno Srl offre infatti una ricercata selezione di veicoli Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep, e Lancia”, si legge ancora sul sito.

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb