Si rifiutano di soccorrere pazienti in codice rosso, denunciati medici e infermieri a Cosenza

I pazienti gravi non erano covid. I camici bianchi hanno detto che guanti e mascherine non erano a norma, l'Asp cosentina ha invece riferito che erano omologati. La denuncia da parte dei carabinieri del Nas

I Carabinieri del NAS di Cosenza hanno denunciato 12 persone (tra medici, infermieri e autisti-soccorritori), componenti di 4 equipaggi di ambulanze per “rifiuto e omissione d’atti d’ufficio”.

Nei giorni scorsi gli equipaggi delle ambulanze si erano rifiutati di recarsi su interventi assegnati come “codici rossi” di pazienti “non covid-19”, adducendo come motivazione l’assenza di certificazioni sui dispositivi di protezione (mascherine e guanti) in dotazione, forniti dall’ASP di Cosenza, nonostante l’assicurazione, da parte della centrale sanitaria, dell’omologazione dei dispositivi.

