Covid in Calabria, Domenica 19 Aprile: 24 contagi, 10 guariti e due decessi. Calano i ricoverati

Sono 844 i positivi attuali in Calabria, a fronte di un totale complessivo di 1.035 dall’inizio dell’emergenza Covid. Negli ultimi giorni si registra un calo dei ricoverati in ospedale. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute di Domenica 19 Aprile.

I decessi, provvisoriamente considerati Covid, salgono a 75: due in più rispetto agli ultimi giorni. I guariti sono in tutto 116, +10 rispetto a sabato.

Allo stato attuale ci sono 142 persone ricoverate in ospedale con sintomi (ieri erano 152), 6 pazienti in terapia intensiva, e 696 in isolamento domiciliare, ossia persone positive asintomatiche o con lievi sintomi.

Dall’inizio dell’emergenza ad oggi, secondo i dati ministeriali, i tamponi effettuati sono stati in Calabria 23.760 che sottratti ai positivi complessivi di oggi (1.035) restituisce il dato di 22.725‬ persone risultate negative. I test effettuati oggi sono 982 da cui sono emersi 24 contagiati in più non gravi.

Secondo l’ultimo report ufficiale dell’Istituto superiore della Sanità del 16 aprile i decessi in Calabria sono 51, con una percentuale dello 0,3%. Al primo posto, per decessi, c’è la Lombardia il 56,9%, seconda l’Emilia Romagna con il 13,9%, terzo il Piemonte con il 7,6%.

