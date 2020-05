Covid, lunedì 4 maggio in Calabria: Quattro nuovi positivi e nessun decesso. 32 guariti

Sono 1.118, quattro più di ieri, i positivi al covid in Calabria. Su 37.390 tamponi effettuati 36.272 sono risultati negativi. 674 i positivi attuali, di cui 93 in reparto con sintomi, 4 in terapia intensiva e 577 in isolamento domiciliare.

I morti provvisoriamente considerati Covid sono 88. Spetterà all’Istituto superiore di sanità stabilire le effettive cause dei decessi. I guariti lunedì 4 maggio sono stati 32 per un totale complessivo di 356 dall’inizio dell’emergenza.

I casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 46 in reparto, 2 in rianimazione, 60 in isolamento domiciliare, 76 guariti e 32 deceduti; Cosenza: 22 in reparto, 285 in isolamento domiciliare, 122 guariti e 29 deceduti; Reggio Calabria: 18 in reparto, 2 in rianimazione, 133 in isolamento domiciliare, 87 guariti e 16 deceduti; Crotone: 7 in reparto, 46 in isolamento domiciliare, 54 guariti e 6 deceduti; Vibo Valentia: 53 in isolamento domiciliare, 17 guariti e 5 deceduti.

