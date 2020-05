Covid in Calabria, il bollettino di Martedì 12 Maggio

Secondo il bollettino della Regione Calabria, ad oggi Martedì 12 Maggio sono stati effettuati 46.593 tamponi (+ 1.155 in 24 ore). Le persone risultate positive al Covid dall’inizio dell’emergenza sono 1.138 (+4). I negativi ai test sono 45.455. I positivi attuali sono 568, invariati rispetto a ieri. I decessi provvisoriamente considerati Covid sono 93 (79 secondo l’Iss al report del 7 maggio, grafico in basso), mentre i guariti sono 477 (oggi + 4).

A Martedì 65 persone sono ospedalizzate in reparto con sintomi, un paziente in terapia intensiva, mentre 502 persone, tra soggetti con lievi sintomi o asintomatici, si trovano in isolamento domiciliare.

Secondo il bollettino regionale, i casi in Calabria sono così distribuiti: Catanzaro: 39 in reparto; 49 in isolamento domiciliare; 97 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 10 in reparto; 254 in isolamento domiciliare; 167 guariti; 33 deceduti. Reggio Calabria: 11 in reparto; 1 in rianimazione; 121 in isolamento domiciliare; 118 guariti; 16 deceduti. Crotone: 5 in reparto; 28 in isolamento domiciliare; 74 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 50 in isolamento domiciliare; 21 guariti; 5 deceduti.

