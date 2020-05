Covid in Calabria, zero positivi nelle ultime 48 ore

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

Ancora una giornata senza nuovi contagi in Calabria. Su 54.333 tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza ad oggi 53.182‬ sono risultati negativi. I casi totali sono 1.151, invariati da due giorni. I test effettuati nelle ultime ventiquattrore sono stati 863 di cui appunto nessuno è risultato positivo.

I casi attuali sono 401 di cui 53 ospedalizzati con sintomi, due in terapia intensiva e 346 in isolamento domiciliare. I decessi, provvisoriamente considerati covid sono 95, invariati rispetto agli ultimi giorni. I guariti sono in tutto 655, ventuno in più nelle ultime 24 ore.

Secondo il bollettino della regione Calabria i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 36 in reparto; 1 in rianimazione; 35 in isolamento domiciliare; 109 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 8 in reparto; 193 in isolamento domiciliare; 232 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 7 in reparto; 1 in rianimazione; 69 in isolamento domiciliare; 178 guariti; 17 deceduti. Crotone: 2 in reparto; 21 in isolamento domiciliare; 88 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 28 in isolamento domiciliare; 48 guariti; 5 deceduti.

Con la Calabria ci sono altre tre regioni con zero contagi in Italia: Umbria, Sardegna e Basilicata.

