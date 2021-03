Europarlamentare Sofo: “Il rinvio delle elezioni in Calabria? Una vera tortura politica”

“Rimandare a ottobre le elezioni regionali calabresi previste per l’11 aprile significa lasciare questa terra, tra le più povere e bisognose di rilancio di tutta Europa, per un anno intero senza un governo nel pieno delle sue funzioni, impedendole di avviare una qualsiasi pianificazione di medio-lungo termine e di avere un qualche peso politico nei confronti del Governo. Una vera e propria tortura politica”. Lo scrive su fb l’europarlamentare Vincenzo Sofo, fuoriuscito dalla Lega, in merito alle indiscrezioni su un possibile rinvio delle elezioni regionali in autunno.

